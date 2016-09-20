Негода в Одеській області: 24 населені пункти залишилися без електроенергії (відео)
Внаслідок сильного дощу 20 вересня в Одеській області 24 населені пункти залишилися без електроенергії.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області.
В Одесі потоп через сильну зливу, на дорогах кілометрові затори (фото, відео)
"В Одеській області виникло аварійне відключення електромереж у 24-х населених пунктах: в Болградському районі - 2; Ізмаїльському - 3; Кілійському - 1; Тарутинському - 4; Білгород-Дністровському - 7; Комінтернівському - 5; Овідіопольському - 2", - йдеться в повідомленні.
У смт Овідіополь, селі Олександрівка та в житловому масиві Чорноморка по вулиці Тиха рятувальники проводять роботи по відкачуванню води з територій приватний житлових будинків.
Нагадаємо, в Одесі станом на 09:00 ранку 20 вересня випало 85,3 мм опадів при місячній нормі 36 мм.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +17°
-
Дніпро+25°... +13°
-
Донецьк+24°... +10°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+29°... +16°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+24°... +10°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+27°... +17°
-
Миколаїв+28°... +16°
-
Одеса+27°... +18°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+29°... +17°
-
Сімферополь+26°... +13°
-
Суми+23°... +11°
-
Тернопіль+27°... +17°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+28°... +15°
-
Хмельницький+29°... +16°
-
Черкаси+24°... +16°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+29°... +17°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 75 %
Тиск: 761 мм
Вітер: 3.6 м/с
Ймовірність опадів: 53 %
Схід: 05:43
Захід 20:35
Фаза місяця:
Стрічка новин