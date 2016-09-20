Негода в Одеській області: 24 населені пункти залишилися без електроенергії (відео)

13:14, 20 вересня 2016
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Внаслідок сильного дощу 20 вересня в Одеській області 24 населені пункти залишилися без електроенергії.

УНИАН
В Одеській області 24 населені пункти залишилися без електроенергії / УНІАН

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області.

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"В Одеській області виникло аварійне відключення електромереж у 24-х населених пунктах: в Болградському районі - 2; Ізмаїльському - 3; Кілійському - 1; Тарутинському - 4; Білгород-Дністровському - 7; Комінтернівському - 5; Овідіопольському - 2", - йдеться в повідомленні.

У смт Овідіополь, селі Олександрівка та в житловому масиві Чорноморка по вулиці Тиха рятувальники проводять роботи по відкачуванню води з територій приватний житлових будинків.

Нагадаємо, в Одесі станом на 09:00 ранку 20 вересня випало 85,3 мм опадів при місячній нормі 36 мм.

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