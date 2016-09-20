В Україні до 23 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека

Протягом 20-23 вересня у багатьох областях України утримається пожежна небезпека 5 класу.

В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, впродовж 20-23 вересня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - попереджають рятувальники.

Нагадаємо, протягом 21-23 вересня у багатьох областях України очікуються заморозки 0-5° на поверхні ґрунту та місцями у повітрі.