В Україні до 23 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека

14:48, 20 вересня 2016
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Протягом 20-23 вересня у багатьох областях України утримається пожежна небезпека 5 класу. 

galinfo.com.ua
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, впродовж 20-23 вересня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - попереджають рятувальники.

Нагадаємо, протягом 21-23 вересня у багатьох областях України очікуються заморозки 0-5° на поверхні ґрунту та місцями у повітрі.

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