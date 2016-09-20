Потоп в Одесі: на допомогу городянам прийдуть рятувальники на квадроциклах

В Одесі на затоплених зливою вулицях городянам почнуть допомагати водолази Одеської міської ради на квадроциклах.

Городянам будуть допомагати водолази-рятувальники на квадроциклах / УНІАН

Як повідомив УНІАН прес-секретар віце-мера Одеси Андрія Котляра Микола Покровський, у зв'язку з погіршенням погодних умов Котляр прийняв рішення направити для надання допомоги громадянам частину особового складу комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».

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За словами Покровського, співробітники установи на квадроциклах будуть допомагати одеситам на найбільш проблемних ділянках міста.

«Прямо зараз комплектуються два квадроцикли, перевіряється амуніція, гідрокостюми... Разом з підлеглими надавати допомогу буде керівник цього комунального закладу Юрій Вознюк», - підкреслив Покровський.

Він також зазначив, що квадроцикли вийдуть на вулиці міста в найближчі 30-40 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні через сильний дощ зупинено рух більшості маршрутів міського електротранспорту. Утворилися затори у всіх районах міста, на деяких ділянках протяжність заторів в кілька кілометрів.

За добу випало більше двох місячних норм опадів, останній раз така кількість опадів фіксувалося 129 років тому – в 1887 році. Частина вулиць затоплені, в деяких місцях машини виявилися затопленими майже по дах. Штормовий вітер повалив десятки дерев.