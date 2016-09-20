Завтра на сході України температура підніметься до +18°, місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 вересня, на сході України до +18°, місцями пройдуть дощі.
У Києві завтра дощ, вночі - +4°, вдень +11°. Вітер північний та північно-західний, до 3,5 м/с.
На українських трасах пройдуть дощі, у західних областях до +19°
У Львові 21 вересня мінлива хмарність, вночі +5°, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +5°, вдень +14°. Вітер північний та північно-західний, до 3,9 м/с.
У Вінниці в середу дощ. Температура вночі +4°, вдень +13°. Вітер північно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +5°, вдень +15°, вітер північно-західний, помірний.
У Харкові у середу можливий дощ, температура вночі +5°, вдень +13°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +5°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +9°, вдень +15°. Вітер північно-західний, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +5°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 7.6 м/с.
У Краматорську у середу можливий дощ, температура вночі +2°, вдень +11°, вітер мінливий, слабкий.
Жителів України попереджають про заморозки 21-23 вересня
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +3°, вдень +12°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+30°... +17°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+25°... +14°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°