Завтра на сході України температура підніметься до +18°, місцями пройдуть дощі (карта)

18:30, 20 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 вересня, на сході України до +18°, місцями пройдуть дощі.

yuriy-bezsonov.livejournal.com/
В Україні завтра практично без опадів / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

У Києві завтра дощ, вночі - +4°, вдень +11°. Вітер північний та північно-західний, до 3,5 м/с.

На українських трасах пройдуть дощі, у західних областях до +19°

У Львові 21 вересня мінлива хмарність, вночі +5°, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +5°, вдень +14°. Вітер північний та північно-західний, до 3,9 м/с.

У Вінниці в середу дощ. Температура вночі +4°, вдень +13°. Вітер північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +5°, вдень +15°, вітер північно-західний, помірний.

УНИАН
В Україні завтра до +18° / УНІАН

У Харкові у середу можливий дощ, температура вночі +5°, вдень +13°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +5°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +9°, вдень +15°. Вітер північно-західний, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +5°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 7.6 м/с.

У Краматорську у середу можливий дощ, температура вночі +2°, вдень +11°, вітер мінливий, слабкий.

Жителів України попереджають про заморозки 21-23 вересня

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +3°, вдень +12°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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