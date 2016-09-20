Поліція нагадує водіям, що з 1 жовтня вдень за містом потрібно вмикати фари

15:59, 20 вересня 2016
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У період з 1 жовтня по 1 травня на заміських дорогах транспортні засоби зобов'язані рухатися за межами населеного пункту в світлий час доби з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар.

фото УНИАН
Вдень за містом потрібно вмикати фари / УНІАН

Як нагадали в управлінні превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Київській області, відповідні норми в українському законодавстві пов'язані насамперед з необхідністю додаткового позначення транспортного засобу при недостатній видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.

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"Водіям варто пам’ятати, що згідно ч. 2 ст. 122 Кодексу про адміністративні правопорушення за порушення водіями правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку передбачено штраф в розмірі від 425 до 510 грн", - наголошують у поліції.

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