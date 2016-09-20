Шторм накрив американський Вісконсін (відео)
У місті Медісон (штат Вісконсін, США) у понеділок, 19 вересня, пройшов шторм.
Про це повідомляє The Weather Channel.
У Самоа другий раз за всю історію спостережень випав град
У регіоні пройшов сильний дощ із грозою, вітер пошкодив лінії електропередач. Крім того, в Медісоні випав град розміром з куряче яйце.
Злива в місті призвела до повені, водіїв просять бути максимально обережними на дорогах.
Про потерпілих інформації не надходило.
#Wisconsin #Madison #hail #thunderstorms pic.twitter.com/rri3NvjpQH— Rob Michalak (@michalak_rob) September 19, 2016
Нагадаємо, у вівторок, 20 вересня, на Японію обрушився потужний тайфун "Малакас", в результаті якого в країні скасували більше ста авіарейсів.
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