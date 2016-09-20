Шторм накрив американський Вісконсін (відео)

16:03, 20 вересня 2016
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У місті Медісон (штат Вісконсін, США) у понеділок, 19 вересня, пройшов шторм.

twitter.com @nursekelsey
У місті Медісон випав великий град / twitter.com @nursekelsey

Про це повідомляє The Weather Channel.

У Самоа другий раз за всю історію спостережень випав град

У регіоні пройшов сильний дощ із грозою, вітер пошкодив лінії електропередач. Крім того, в Медісоні випав град розміром з куряче яйце.

Злива в місті призвела до повені, водіїв просять бути максимально обережними на дорогах.

Про потерпілих інформації не надходило.

Нагадаємо, у вівторок, 20 вересня, на Японію обрушився потужний тайфун "Малакас", в результаті якого в країні скасували більше ста авіарейсів.

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