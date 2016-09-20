У Києві завтра пройде дощ, вдень до +11°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 вересня, у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +11°.

У Києві завтра пройде дощ / tivasyk.info

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +8°.

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Вітер північний та північно-західний, до 3,5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:43, а зайде у 18:57.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 вересня, на сході України до +18°, місцями пройдуть дощі.