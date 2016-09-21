Сьогодні на півдні і заході України до +15°, місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 21 вересня на заході та півдні України вдень до +15°, місцями синоптики обіцяють дощі.
У столиці без опадів, удень +14°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.
На українських трасах пройдуть дощі, у західних областях до +19°
У Львові 21 вересня малохмарно, температура повітря вдень +13°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу дощ. Температура +13°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +14°, вітер північний і північно-східний, до 9.9 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +12°, вітер східний та північно-східний, легкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +15°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.
У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +14°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +16°. Вітер східний та південно-західний, до 7.6 м/с.
У Краматорську в середу дощ, удень +12°. Вітер східний та північно-західний, помірний.
Жителів України попереджають про заморозки 21-23 вересня
У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади, температура вдень +12°. Вітер східний та північно-східний, до 5.6 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+30°... +17°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+25°... +14°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°