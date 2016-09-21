Сьогодні на півдні і заході України до +15°, місцями пройдуть дощі (карта)

08:13, 21 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 21 вересня на заході та півдні України вдень до +15°, місцями синоптики обіцяють дощі.

yuriy-bezsonov.livejournal.com/
В Україні сьогодні практично без опадів / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

У столиці без опадів, удень +14°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.

На українських трасах пройдуть дощі, у західних областях до +19°

У Львові 21 вересня малохмарно, температура повітря вдень +13°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу дощ. Температура +13°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +14°, вітер північний і північно-східний, до 9.9 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +15° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +12°, вітер східний та північно-східний, легкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +15°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +14°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +16°. Вітер східний та південно-західний, до 7.6 м/с.

У Краматорську в середу дощ, удень +12°. Вітер східний та північно-західний, помірний.

Жителів України попереджають про заморозки 21-23 вересня

У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади, температура вдень +12°. Вітер східний та північно-східний, до 5.6 м/с.

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