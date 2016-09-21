У Києві сьогодні вдень температура підніметься до +14°, без опадів

08:30, 21 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 вересня, у столиці повітря прогріється до +14°, опадів не очікується.

kiev-live.com
Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері +8°. Вітер північний та північно-західний, до 4.1 м/с.

Жителів України попереджають про заморозки 21-23 вересня

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:43, а зайде у 18:57.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня на заході та півдні України вдень до +15°, місцями синоптики обіцяють дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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