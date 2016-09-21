У результаті тайфуну "Малакас" в Японії загинули двоє людей

У результаті тайфуну "Малакас" в Японії загинули дві людини, близько 40 отримали травми.

Reuters

Про це повідомило національне Пожежне управління Японії, передає ТАСС.

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Через повені і зсуви, викликані потужними зливами, постраждали 20 з 47 префектур країни.

Негода зруйнувала близько сотні будинків, а в префектурі Кагосіма селевий потік зруйнував автомобільну трасу.

Крім того, дощі та вітер призвели до порушень у роботі транспорту, були скасовані або затримані понад 200 авіарейсів, з перебоями ходили потяги.

Нагадаємо, через тайфун "Меранті" в Китаї загинули 28 людей. Від негоди значно постраждали провінції Фуцзянь і Чжецзян.