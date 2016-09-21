У Бангладеш 18 осіб загинули від ударів блискавок

10:36, 21 вересня 2016
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За минулу добу в Бангладеш не менше 18 осіб загинули, ще 15 людей отримали травми від ударів блискавок.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє The Daily Star.

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За повідомленнями місцевої влади, більшість жертв під час ударів блискавок перебували під відкритим небом. Серед загиблих за добу вісім рибалок і шість фермерів.

Начальник Департаменту ліквідації наслідків стихійних лих країни заявив, що не може назвати точну кількість загиблихув результаті ударів блискавок у 2016 році. Але, за його словами, ситуація погіршується, тому уряд проводить кампанію з інформування населення щодо проблеми.

Нагадаємо, від удару кульової блискавки на Ямалі (РФ) загинула дитина, ще три людини отримали опіки.

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