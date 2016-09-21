Станом на 09:00 21 вересня в Одеській області через негоду залишаються знеструмленими вісім населених пунктів.

В Одеській області залишаються знеструмленими вісім населених пунктів / 048.ua

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області.

Наразі по Одеській області без опадів. Вітер північно-західний до 9-14 м/с, температура повітря 8-10 градусів тепла. Повністю відновлено рух трамваїв 3, 5, 12, 20, 27 маршрутів.

Читайте також Потоп в Одесі: на допомогу городянам прийдуть рятувальники на квадроциклах

Загалом для ліквідації наслідків негоди від ГУ ДСНС України в Одеській області було залучено 41 одиницю техніки та 161 чоловік особового складу.

Наразі залишаються відключеними від електромереж вісім населених пунктів: в Ізмаїльському районі - один, Комінтернівському - два та Роздільнянському - п’ять. На відновлення електромереж від Обленерго задіяно 5 бригад.

Нагадаємо, у вівторок, 20 вересня, в Одесі через сильний дощ зупинилась більшість міського електротранспорту. Загалом за добу в місті випало більше двох місячних норм опадів.