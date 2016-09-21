В Японії через спеку госпіталізовано понад 560 осіб

11:58, 21 вересня 2016
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Не менше 563 осіб госпіталізовано в Японії за минулий тиждень з тепловими ударами.

Reuters
Reuters

Про це повідомили в головному пожежному управлінні країни, передає ТАСС.

В Іспанії встановилася аномальна спека

У більшості регіонів Японії виснажлива спека вже зійшла нанівець, але на півдні країни температура тримається на позначці близько 30 градусів Цельсія.

Минулого тижня з тепловими ударами в Японії була госпіталізована 1501 людина.

Японські медики закликають людей довго не перебувати на вулиці, носити головні убори і по можливості пити якомога більше рідини.

Нагадаємо, через екстремальну спеку в індійському штаті Андхра-Прадеш з червня 2016 року загинули 723 людини.

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