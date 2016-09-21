На українських трасах пройдуть дощі, у західних областях до +16°
Сьогодні і завтра на українських трасах пройдуть дощі, найтепліше буде у напрямку Ужгорода - до +16°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +11°... +15°. Завтра на цьому маршруті температура до +15°, місцями пройдуть дощі.
На трасі Київ - Ужгород у середу у Житомирській і Львівській областях можливі опади, температура в дорозі +11° ... +16°. У четвер пройдуть дощі, температура до +14°.
Сьогодні на півдні і заході України до +15°, місцями пройдуть дощі (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +15°, практично без опадів. Завтра на даному маршруті у Київській та Полтавській областях пройде дощ, температура до +17°.
У напрямку Харкова сьогодні в Київській області пройде дощ. Температура в дорозі до +13°. 22 вересня на цьому напрямку очікуються опади, температура +12°... +14°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями дощі, +11° ... +15°. За даним напрямом у четвер синоптики також прогнозують опади, температура до +14°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+30°... +17°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+25°... +14°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°