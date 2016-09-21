На українських трасах пройдуть дощі, у західних областях до +16°

Сьогодні і завтра на українських трасах пройдуть дощі, найтепліше буде у напрямку Ужгорода - до +16°.

На дорогах України очікуються опади / blog.drive24.co.uk

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +11°... +15°. Завтра на цьому маршруті температура до +15°, місцями пройдуть дощі.

На трасі Київ - Ужгород у середу у Житомирській і Львівській областях можливі опади, температура в дорозі +11° ... +16°. У четвер пройдуть дощі, температура до +14°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +15°, практично без опадів. Завтра на даному маршруті у Київській та Полтавській областях пройде дощ, температура до +17°.

У напрямку Харкова сьогодні в Київській області пройде дощ. Температура в дорозі до +13°. 22 вересня на цьому напрямку очікуються опади, температура +12°... +14°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями дощі, +11° ... +15°. За даним напрямом у четвер синоптики також прогнозують опади, температура до +14°.

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