В Індонезії 20 людей загинули в результаті повеней і зсувів
Не менше 20 людей загинули в Індонезії в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами.
Про це повідомляє Voice of America.
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Рятувальники виявили тіла 20 загиблих. Поки впізнали 15 жертв. Крім того, вісім осіб вважаються зниклими безвісти.
За інформацією місцевих чиновників, на острові Ява рівень води піднявся на кілька метрів. У деяких регіонах повінь змила цілі будинки, люди змушені були переміститися в намети.
Очікується, що в країні продовжаться сильні дощі, тому місцевих жителів просять готуватися до нових стихійних лих.
Нагадаємо, у результаті тайфуну "Малакас" в Японії загинули двоє людей, близько 40 отримали травми.
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