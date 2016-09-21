В Індонезії 20 людей загинули в результаті повеней і зсувів

14:35, 21 вересня 2016
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Не менше 20 людей загинули в Індонезії в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Voice of America.

КНДР перебуває на межі гуманітарної катастрофи через повінь

Рятувальники виявили тіла 20 загиблих. Поки впізнали 15 жертв. Крім того, вісім осіб вважаються зниклими безвісти.

За інформацією місцевих чиновників, на острові Ява рівень води піднявся на кілька метрів. У деяких регіонах повінь змила цілі будинки, люди змушені були переміститися в намети.

Очікується, що в країні продовжаться сильні дощі, тому місцевих жителів просять готуватися до нових стихійних лих.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Малакас" в Японії загинули двоє людей, близько 40 отримали травми.

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