Вулкан Ключевський викинув попіл на висоту 8 км
Вулкан Ключевський на Камчатці (РФ) 21 вересня викинув попел на висоту до 8 км над рівнем моря.
Про це повідомили в Камчатській групі реагування на вулканічні виверження (KVERT) Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН, передає ТАСС.
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"Сьогодні у 09:19 за місцевим часом вулкан викинув попіл на висоту до 8 км над рівнем моря. Шлейф поширився у східному і північно-східному напрямках на 10 км", - йдеться в повідомленні
Це був вже третій викид попелу на Ключевському вулкані за останню добу. В управлінні МНС Росії по Камчатському краю відзначили, що випадання попелу в населених пунктах краю не зареєстровано.
Нагадаємо, стовп попелу, викинутий з кратера вулкана Шивелуч на Камчатці (РФ), досяг рівня 10 км над рівнем моря.
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