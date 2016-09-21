Завтра Україну накриють дощі, на півдні температура до +18° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 вересня на півдні України до +18°, практично у всіх регіонах пройдуть дощі.

Завтра в Україні дощі / УНІАН

У Києві завтра дощ, вночі +5°, вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, до 4.6 м/с.

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У Львові 22 вересня гроза, вночі +6°, вдень +12°. Вітер північно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі +5°, вдень +12°. Вітер північно-західний, до 4.8 м/с.

У Вінниці дощ. Температура вночі +4°, вдень +12°. Вітер північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +5°, вдень +16°, вітер західний та північно-західний, помірний.

В Україні до +18° / УНІАН

У Харкові у четвер дощ, температура вночі +4°, вдень +12°. Вітер південно-західний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +5°, вдень +15°. Вітер західний та південно-західний, до 5.4 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +7°, вдень +18°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +8°, вдень +17°. Вітер західний та південно-західний, до 6.4 м/с.

У Краматорську у четвер мінлива хмарність, температура вночі +6°, вдень +16°, вітер південно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +7°, вдень +16°. Вітер західний та південно-західний, до 4.9 м/с.

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