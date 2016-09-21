У Києві завтра пройде дощ, температура вдень до +11°

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 вересня у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +11°.

Завтра в Києві пройде дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +9°.

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Вітер західний та північно-західний, до 4.6 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:44, а зайде у 18:54.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня на півдні України до +18°, практично у всіх регіонах пройдуть дощі.