У Києві завтра пройде дощ, температура вдень до +11°

19:00, 21 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 вересня у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +11°.

УНИАН
Завтра в Києві пройде дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +9°.

На українських трасах пройдуть дощі, у західних областях до +16°

Вітер західний та північно-західний, до 4.6 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:44, а зайде у 18:54.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня на півдні України до +18°, практично у всіх регіонах пройдуть дощі.

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