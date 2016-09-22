У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень до +11°

08:30, 22 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 вересня у столиці повітря прогріється до +11°, пройде дощ з грозою.

УНИАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері - до +9°. Вітер західний та північно-західний, до 4.5 м/с.

На українських трасах пройдуть дощі, у західних областях до +16°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:44, а зайде у 18:54.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 вересня, на півдні України вдень до +18°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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