Число жертв повеней в Індонезії зросло до 24

09:33, 22 вересня 2016
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У результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, в Індонезії загинули не менше 24 осіб.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Одним з найбільш постраждалих районів став Ґарут, де загинули 16 осіб. На заході острова Ява пропали безвісти дев'ять осіб.

Крім того, через негоду 30 людей отримали травми, близько 1 тис. місцевих жителів рятувальники евакуювали до притулків.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у деяких регіонах вода відступила, але ситуація все ще залишається критичною.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Малакас" в Японії загинули дві людини, близько 40 отримали травми.

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