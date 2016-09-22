Число жертв повеней в Індонезії зросло до 24
У результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, в Індонезії загинули не менше 24 осіб.
Про це повідомляє The Weather Channel.
КНДР перебуває на межі гуманітарної катастрофи через повінь
Одним з найбільш постраждалих районів став Ґарут, де загинули 16 осіб. На заході острова Ява пропали безвісти дев'ять осіб.
Крім того, через негоду 30 людей отримали травми, близько 1 тис. місцевих жителів рятувальники евакуювали до притулків.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, у деяких регіонах вода відступила, але ситуація все ще залишається критичною.
Нагадаємо, у результаті тайфуну "Малакас" в Японії загинули дві людини, близько 40 отримали травми.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+27°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+28°... +15°
-
Луганськ+28°... +14°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+25°... +16°
-
Миколаїв+30°... +17°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+26°... +16°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+25°... +14°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+26°... +15°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +16°
-
Чернігів+28°... +16°
-
Чернівці+23°... +17°
Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 69 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 2.2 м/с
Ймовірність опадів: 22 %
Схід: 05:43
Захід 20:37
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин