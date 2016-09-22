На півночі Індії від ударів блискавок загинули 18 людей

У результаті ударів блискавок в індійському штаті Уттар-Прадеш загинули не менше 18 осіб.

На півночі Індії від ударів блискавок загинули 18 осіб / УНІАН

Про це повідомляє Al Jazeera.

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На даний момент ще кілька осіб у важкому стані перебувають в реанімації.

В Індії від ударів блискавок гине величезна кількість людей - тільки в штаті Уттар-Прадеш протягом серпя загинули 59 осіб. Загалом у країні блискавки вбивають понад 2 тис. людей щорічно.

Найчастіше жертвами стають фермери, які працюють у полі.

Нагадаємо, за добу 20 вересня в Бангладеш не менше 18 осіб загинули, ще 15 людей отримали травми від ударів блискавок.