Жителів України попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

11:33, 22 вересня 2016
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До 23 вересня у багатьох областях України очікується пожежна небезпека 5 класу.

galinfo.com.ua
Жителів України попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку / galinfo.com.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На українських трасах пройдуть дощі, у західних областях до +16°

"За прогнозами Укргідрометцентру, впродовж 22-23 вересня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 22 вересня, на півдні України вдень до +18°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

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