Зливи затопили американські штати Вірджинія і Північна Кароліна (відео)
Слабкий тропічний шторм "Джулія" приніс в штати Вірджинія і Північна Кароліна (США) повені.
Про це повідомляє The Weather Channel.
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У регіоні за добу випало від 12 до 25 см опадів, а в окремих районах на південному сході Вірджинії за 72 години обрушилося 35 см опадів.
У багатьох районах штатів вода затопила автомобільні дороги.
Крім того, у кількох районах Вірджинії, у тому числі в містах Вірджинія-Біч і Норфолк, у середу, 21 вересня, скасували заняття для 100 тисяч школярів.
When do we dry out after seeing roads like this in Virginia Beach? @PatrickRockey has the answer in minutes! Plus school closings! pic.twitter.com/AA4f48RM7w— Kurt Williams (@KWilliamsWTKR) September 22, 2016
Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, в Індонезії загинули не менше 24 осіб.
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