Зливи затопили американські штати Вірджинія і Північна Кароліна (відео)

Про це повідомляє The Weather Channel.

У регіоні за добу випало від 12 до 25 см опадів, а в окремих районах на південному сході Вірджинії за 72 години обрушилося 35 см опадів.

У багатьох районах штатів вода затопила автомобільні дороги.

Крім того, у кількох районах Вірджинії, у тому числі в містах Вірджинія-Біч і Норфолк, у середу, 21 вересня, скасували заняття для 100 тисяч школярів.

When do we dry out after seeing roads like this in Virginia Beach? @PatrickRockey has the answer in minutes! Plus school closings! pic.twitter.com/AA4f48RM7w