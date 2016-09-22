Зливи затопили американські штати Вірджинія і Північна Кароліна (відео)

12:10, 22 вересня 2016
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Слабкий тропічний шторм "Джулія" приніс в штати Вірджинія і Північна Кароліна (США) повені.

twitter.com @KWilliamsWTKR
Зливи затопили Вірджинію і Північну Кароліну / twitter.com @KWilliamsWTKR

Про це повідомляє The Weather Channel.

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У регіоні за добу випало від 12 до 25 см опадів, а в окремих районах на південному сході Вірджинії за 72 години обрушилося 35 см опадів.

У багатьох районах штатів вода затопила автомобільні дороги.

Крім того, у кількох районах Вірджинії, у тому числі в містах Вірджинія-Біч і Норфолк, у середу, 21 вересня, скасували заняття для 100 тисяч школярів.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, в Індонезії загинули не менше 24 осіб.

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