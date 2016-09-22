На популярних українських маршрутах збережеться дощова і прохолодна погода

У четвер і п'ятницю на популярних маршрутах України дощі, найтепліше буде у напрямку Маріуполя - до +18°.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі / otzyv.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні в Київській області пройде дощ. Температура +11°... +17°. Завтра на цьому маршруті температура до +16°, місцями опади.

На трасі Київ - Ужгород у четвер дощі, температура в дорозі +9° ... +16°. У п'ятницю також очікуються опади, температура до +17°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +17°, місцями дощі з грозами. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +18°.

У напрямку Харкова сьогодні дощі. Температура в дорозі до +13°. 23 вересня на цьому напрямку практично без опадів, температура +13°... +14°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади, +11° ... +14°. За даним напрямком у п'ятницю в Київській і Житомирській області пройдуть дощі, температура до +17°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.