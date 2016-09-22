На популярних українських маршрутах збережеться дощова і прохолодна погода
У четвер і п'ятницю на популярних маршрутах України дощі, найтепліше буде у напрямку Маріуполя - до +18°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні в Київській області пройде дощ. Температура +11°... +17°. Завтра на цьому маршруті температура до +16°, місцями опади.
На трасі Київ - Ужгород у четвер дощі, температура в дорозі +9° ... +16°. У п'ятницю також очікуються опади, температура до +17°.
Практично по всій Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +18° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +17°, місцями дощі з грозами. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +18°.
У напрямку Харкова сьогодні дощі. Температура в дорозі до +13°. 23 вересня на цьому напрямку практично без опадів, температура +13°... +14°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади, +11° ... +14°. За даним напрямком у п'ятницю в Київській і Житомирській області пройдуть дощі, температура до +17°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+30°... +17°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+25°... +14°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°