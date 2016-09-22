У результаті повені в Туреччині загинули двоє людей (фото, відео)

Щонайменше двоє людей загинули в результаті повені в районі Бешикдюзю провінції Трабзон на північному сході Туреччини.

У результаті повені в Туреччині загинули двоє людей / twitter.com @aysesula

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на агентство DHA.

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Через проливні дощі в провінціях Трабзон і Гіресун річки вийшли з берегів, у результаті під водою виявилася велика кількість будинків.

Рятувальники і пожежники проводять евакуацію місцевих жителів із затоплених будинків.

Рух транспорту в постраждалих від затоплення районах паралізовано.

Sayın Valimiz,Beşikdüzü'nde meydana gelen sel de okulda mahsur kalan öğrencilerin kurtarılmasını yakından відстеження etti pic.twitter.com/VozXGR0zVt — Trabzon Valiliği (@TrabzonValilik) September 21, 2016

Нагадаємо, слабкий тропічний шторм "Джулія" приніс в штати Вірджинія і Північна Кароліна (США) повені.