У результаті повені в Туреччині загинули двоє людей (фото, відео)
Щонайменше двоє людей загинули в результаті повені в районі Бешикдюзю провінції Трабзон на північному сході Туреччини.
Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на агентство DHA.
Число жертв повеней в Індонезії зросло до 24
Через проливні дощі в провінціях Трабзон і Гіресун річки вийшли з берегів, у результаті під водою виявилася велика кількість будинків.
Рятувальники і пожежники проводять евакуацію місцевих жителів із затоплених будинків.
Рух транспорту в постраждалих від затоплення районах паралізовано.
Sayın Valimiz,Beşikdüzü'nde meydana gelen sel de okulda mahsur kalan öğrencilerin kurtarılmasını yakından відстеження etti pic.twitter.com/VozXGR0zVt— Trabzon Valiliği (@TrabzonValilik) September 21, 2016
Нагадаємо, слабкий тропічний шторм "Джулія" приніс в штати Вірджинія і Північна Кароліна (США) повені.
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