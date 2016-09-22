Кількість жертв повеней і зсувів в Індонезії зросла до 26

15:58, 22 вересня 2016
3108
0

У результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, в Індонезії загинули 26 осіб.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Press TV з посиланням на місцевих чиновників.

У результаті повені в Індії шестеро людей зникли безвісти

23 людини загинули в районі Ґарут провінції Західна Ява, ще троє - у районі Сумеданг. Серед жертв більше 10 дітей віком до 12 років.

У Національному агентстві Індонезії по боротьбі зі стихійними лихами повідомили, що 19 осіб вважаються зниклими безвісти.

Понад 400 осіб через руйнування залишилися без даху над головою.

Нагадаємо, щонайменше дві людини загинули в результаті повені в районі Бешикдюзю провінції Трабзон на північному сході Туреччини.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки У частині України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
69 %
756 мм
2.2 м/с
22 %
Стрічка новин