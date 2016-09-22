Кількість жертв повеней і зсувів в Індонезії зросла до 26

У результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, в Індонезії загинули 26 осіб.

Reuters

Про це повідомляє Press TV з посиланням на місцевих чиновників.

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23 людини загинули в районі Ґарут провінції Західна Ява, ще троє - у районі Сумеданг. Серед жертв більше 10 дітей віком до 12 років.

У Національному агентстві Індонезії по боротьбі зі стихійними лихами повідомили, що 19 осіб вважаються зниклими безвісти.

Понад 400 осіб через руйнування залишилися без даху над головою.

Нагадаємо, щонайменше дві людини загинули в результаті повені в районі Бешикдюзю провінції Трабзон на північному сході Туреччини.