Кількість жертв повеней і зсувів в Індонезії зросла до 26
У результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, в Індонезії загинули 26 осіб.
Про це повідомляє Press TV з посиланням на місцевих чиновників.
У результаті повені в Індії шестеро людей зникли безвісти
23 людини загинули в районі Ґарут провінції Західна Ява, ще троє - у районі Сумеданг. Серед жертв більше 10 дітей віком до 12 років.
У Національному агентстві Індонезії по боротьбі зі стихійними лихами повідомили, що 19 осіб вважаються зниклими безвісти.
Понад 400 осіб через руйнування залишилися без даху над головою.
Нагадаємо, щонайменше дві людини загинули в результаті повені в районі Бешикдюзю провінції Трабзон на північному сході Туреччини.
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