На сході України завтра до +18°, місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 вересня, на сході України до +18°, практично без опадів.
У Києві завтра без опадів, вночі +6°, вдень +13°. Вітер західний, до 5.7 м/с.
На популярних українських маршрутах збережеться дощова і прохолодна погода
У Львові 23 вересня малохмарно, вночі +8°, вдень +15°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +8°, вдень +14°. Вітер західний та північно-західний, до 4.8 м/с.
У Вінниці в п'ятницю дощ. Температура вночі +4°, вдень +12°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +6°, вдень +16°, вітер північно-західний, помірний.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +4°, вдень +13°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +5°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
У Сімферополі злива. Температура вночі +7°, вдень +17°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +7°, вдень +18°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
У Краматорську у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +16°, вітер мінливий, легкий.
Жителів України попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +6°, вдень +16°. Вітер західний та південно-західний, до 2.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+27°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+28°... +15°
-
Луганськ+28°... +14°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+25°... +16°
-
Миколаїв+30°... +17°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+26°... +16°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+25°... +14°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+26°... +15°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +16°
-
Чернігів+28°... +16°
-
Чернівці+23°... +17°