На сході України завтра до +18°, місцями пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 вересня, на сході України до +18°, практично без опадів.

В Україні завтра практично без опадів / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

У Києві завтра без опадів, вночі +6°, вдень +13°. Вітер західний, до 5.7 м/с.

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У Львові 23 вересня малохмарно, вночі +8°, вдень +15°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +8°, вдень +14°. Вітер західний та північно-західний, до 4.8 м/с.

У Вінниці в п'ятницю дощ. Температура вночі +4°, вдень +12°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +6°, вдень +16°, вітер північно-західний, помірний.

В Україні до +18° / УНІАН

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +4°, вдень +13°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +5°, вдень +16°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

У Сімферополі злива. Температура вночі +7°, вдень +17°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +7°, вдень +18°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

У Краматорську у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +16°, вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +6°, вдень +16°. Вітер західний та південно-західний, до 2.3 м/с.

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