У Києві завтра вдень до +13°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 вересня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +13°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +9°.

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Вітер західний, до 5.4 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:46, а зайде у 18:52.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня, на сході України до +18°, практично без опадів.