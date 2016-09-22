В Україні випав перший сніг (фото)
У Карпатах випав перший сніг після нічних заморозків до мінус трьох градусів.
Фотографію засніженої Говерли опублікував на своїй сторінці в "Інстаграмі" український турист Сергій Чайков, передає ТСН.
У Києві завтра вдень до +13°, без опадів
Сьогодні вранці перші сміливці уже встигли підкорити найвищу вершину України. На високогір'ї синоптики чекали до трьох градусів морозу, але туристи запевняють, що на Говерлі - мінус 15 градусів.
Для багатьох це гарна новина, так як можуть відкритися раніше гірськолижні курорти.
Синоптики заспокоюють, що решта території України чекає не зима, а золота осінь за розкладом.
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