В Україні випав перший сніг (фото)

У Карпатах випав перший сніг після нічних заморозків до мінус трьох градусів.

Фото Сергій Чайков / Instagram

Фотографію засніженої Говерли опублікував на своїй сторінці в "Інстаграмі" український турист Сергій Чайков, передає ТСН.

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Сьогодні вранці перші сміливці уже встигли підкорити найвищу вершину України. На високогір'ї синоптики чекали до трьох градусів морозу, але туристи запевняють, що на Говерлі - мінус 15 градусів.

Говерла пустила, але з боєм. #goverla #mountains #carpathians #hiking #tourist #vsco A photo posted by Maxym Kudymets (@zoreslavko) on Sep 20, 2016 о 11:02am PDT

Для багатьох це гарна новина, так як можуть відкритися раніше гірськолижні курорти.

Синоптики заспокоюють, що решта території України чекає не зима, а золота осінь за розкладом.