Землетрус магнітудою 6,5 стався біля берегів Японії

Землетрус магнітудою 6,5 стався в п'ятницю на схід від берегів Японії.

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Як повідомило національне метеорологічне управління, епіцентр стихії знаходився в Тихому океані на схід від префектури Тіба (межує з Токіо), а осередок залягав на глибині 10 км, передає ТАСС.

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Інформації про потерпілих або руйнування не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Незважаючи на досить високу магнітуду землетрусу, підземні поштовхи на території країни практично не відчувалися. За японською шкалою вимірювання тектонічний удар отримав лише один бал.