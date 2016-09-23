Землетрус магнітудою 6,5 стався біля берегів Японії

05:01, 23 вересня 2016
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Землетрус магнітудою 6,5 стався в п'ятницю на схід від берегів Японії.

REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Як повідомило національне метеорологічне управління, епіцентр стихії знаходився в Тихому океані на схід від префектури Тіба (межує з Токіо), а осередок залягав на глибині 10 км, передає ТАСС.

У Південній Кореї відбулося рекордне по потужності землетрус

Інформації про потерпілих або руйнування не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Незважаючи на досить високу магнітуду землетрусу, підземні поштовхи на території країни практично не відчувалися. За японською шкалою вимірювання тектонічний удар отримав лише один бал.

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