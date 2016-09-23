В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході вдень до +17° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 вересня на півдні та сході України вдень до +17°, практично без опадів.
У столиці без опадів, удень +13°. Вітер західний та північно-західний, до 4,4 м/с.
На популярних українських маршрутах збережеться дощова і прохолодна погода
У Львові 23 вересня малохмарно, температура повітря вдень +11°. Вітер північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +13°. Вітер північно-західний, до 4.9 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю дощ. Температура +12°. Вітер західний і північно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +16°, вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +12°, вітер мінливий, помірний.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +18°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.
У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +15°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +17°. Вітер західний та південно-західний, до 7.3 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +15°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
Жителів України попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +15°. Вітер західний та південно-західний, до 5.9 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+30°... +17°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+25°... +14°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°