В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході вдень до +17° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 вересня на півдні та сході України вдень до +17°, практично без опадів.

В Україні сьогодні практично без опадів / sunny7.ua

У столиці без опадів, удень +13°. Вітер західний та північно-західний, до 4,4 м/с.

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У Львові 23 вересня малохмарно, температура повітря вдень +11°. Вітер північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +13°. Вітер північно-західний, до 4.9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю дощ. Температура +12°. Вітер західний і північно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +16°, вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.

В Україні сьогодні до +17° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +12°, вітер мінливий, помірний.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +18°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +15°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +17°. Вітер західний та південно-західний, до 7.3 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +15°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +15°. Вітер західний та південно-західний, до 5.9 м/с.

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