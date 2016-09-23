Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура підніметься до +13°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 вересня, у столиці повітря прогріється до +13°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +10°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:46, а зайде у 18:52.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня на півдні та сході України вдень до +17°, практично без опадів.

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