В Індонезії не менше 27 осіб загинули в результаті повені

Не менше 27 осіб загинули, ще 22 зникли безвісти в результаті сильних повеней на індонезійському острові Ява.

Reuters

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву Національного пошукового та аварійно-рятувального агентства Індонезії.

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Більше 400 людей в окрузі Ґарут були змушені покинути свої будинки. Зараз вони знаходяться в спеціальному евакуаційному центрі.

До постраждалих районів були відправлені бригади рятувальників, підрозділи військовослужбовців, поліції, а також волонтери.

Причиною повеней стали тривалі опади, у багатьох місцях річки вийшли з берегів, рівень води досягає декількох метрів. Точний розмір збитку поки не визначений.

Нагадаємо, щонайменше дві людини загинули в результаті повені в районі Бешикдюзю провінції Трабзон на північному сході Туреччини.