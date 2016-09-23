У результаті повеней у Нігерії загинули 29 людей

10:41, 23 вересня 2016
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Повені в Нігерії затопили 30 штатів 29 людей загинули.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Premium Times.

У результаті повені в Туреччині загинули двоє людей (фото, відео)

Сильні зливи призвели до розливу кількох річок на території країни. Через складні погодні умови місцева влада проводить програму з інформування населення схильних до повеней районів про стихійні лиха.

За офіційними даними, паводки торкнулися 99 районів в 30 штатах Нігерії.

Зараз повінь очікується в столиці штату Когі Локодже.

Нагадаємо, не менше 27 осіб загинули, ще 22 пропали безвісти в результаті сильних повеней на індонезійському острові Ява.

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