В індійському місті Дахану за добу випала рекордна кількість опадів

У місті Дахану (Індія) за добу випало 529 мм опадів, що стало найвищим показником за останні 58 років.

Reuters

Про це повідомляє The Times of India.

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У середу, 21 вересня, у місті випало 529 мм опадів. Попередній рекорд був зафіксований аж у 1958 році і склав 481 мм.

Злива затопила і пошкодила багато житлових будинків та залізничних шляхів. У школах і коледжах скасували заняття. Повідомляється, що джерела живлення і телефонні лінії були відновлені ввечер в середу.

У той же час у місті Мумбаї за 24 години випало 142 мм опадів. Це найвищий показник за добу у вересні в місті з 2010 року.

Нагадаємо, не менше 27 осіб загинули, ще 22 пропали без вісті в результаті сильних повеней на індонезійському острові Ява.