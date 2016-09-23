В індійському місті Дахану за добу випала рекордна кількість опадів
У місті Дахану (Індія) за добу випало 529 мм опадів, що стало найвищим показником за останні 58 років.
Про це повідомляє The Times of India.
У результаті повеней у Нігерії загинули 29 людей
У середу, 21 вересня, у місті випало 529 мм опадів. Попередній рекорд був зафіксований аж у 1958 році і склав 481 мм.
Злива затопила і пошкодила багато житлових будинків та залізничних шляхів. У школах і коледжах скасували заняття. Повідомляється, що джерела живлення і телефонні лінії були відновлені ввечер в середу.
У той же час у місті Мумбаї за 24 години випало 142 мм опадів. Це найвищий показник за добу у вересні в місті з 2010 року.
Нагадаємо, не менше 27 осіб загинули, ще 22 пропали без вісті в результаті сильних повеней на індонезійському острові Ява.
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