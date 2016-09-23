На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, на заході температура до +20° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних на заході України температура підніметься до +20°, місцями пройдуть дощі.
У столиці в суботу хмарно, температура повітря вночі +7°, вдень +16°. У неділю без опадів, +7°...+18°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході вдень до +17° (карта)
У Львові завтра пройде дощ, вночі - +7°, вдень +18°. У неділю без опадів, +5°...+15°.
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних дощі. Температура повітря в суботу вночі +7°, вдень +18°. У неділю вночі +8°, вдень +14°.
У Вінниці в суботу невелика хмарність, температура повітря +7°...+17°. У неділю до +17°, можливий дощ.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +9°, вдень +19°. У неділю дощ, температура +6°...+16°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +6°, вдень +13°. У неділю +6°...+14°, без опадів.
У Дніпрі в суботу невелика хмарність. Температура вночі +8°, вдень +16°. У неділю без опадів, температура повітря +6°...+18°.
У Сімферополі завтра малохмарно, +5°...+19°. У неділю +6°...+16°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +8°, вдень +16°. У неділю хмарно, температура підніметься до +17°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +5°, вдень +15°. У неділю температура підніметься до +16°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +16°. У неділю +5°...+15°, дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +12°. У неділю дощ, вночі +3°, вдень +9°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +9°, вдень +17°. У неділю очікуються опади, вночі +8°, вдень до +15°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +17°. У неділю температура вдень +18°, пройде дощ.
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +16°, можливий дощ, температура повітря +7° ...+14°.
В Одесі потоп через сильну зливу, на дорогах кілометрові затори (фото, відео)
У Затоці в суботу без опадів, вдень до +17°, у неділю очікується дощ, температура +12° ...+16°.
У Бердянську в суботу без опадів, температура до +16°. У неділю температура до +18°, хмарно з проясненнями.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+30°... +17°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+25°... +14°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°