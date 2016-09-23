На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, на заході температура до +20° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних на заході України температура підніметься до +20°, місцями пройдуть дощі.

На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

У столиці в суботу хмарно, температура повітря вночі +7°, вдень +16°. У неділю без опадів, +7°...+18°.

Читайте також В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході вдень до +17° (карта)

У Львові завтра пройде дощ, вночі - +7°, вдень +18°. У неділю без опадів, +5°...+15°.

Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних дощі. Температура повітря в суботу вночі +7°, вдень +18°. У неділю вночі +8°, вдень +14°.

У Вінниці в суботу невелика хмарність, температура повітря +7°...+17°. У неділю до +17°, можливий дощ.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +9°, вдень +19°. У неділю дощ, температура +6°...+16°.

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +6°, вдень +13°. У неділю +6°...+14°, без опадів.

Прогноз на 24 вересня / УНІАН

Прогноз на 25 вересня / УНІАН

У Дніпрі в суботу невелика хмарність. Температура вночі +8°, вдень +16°. У неділю без опадів, температура повітря +6°...+18°.

У Сімферополі завтра малохмарно, +5°...+19°. У неділю +6°...+16°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +8°, вдень +16°. У неділю хмарно, температура підніметься до +17°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +5°, вдень +15°. У неділю температура підніметься до +16°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +16°. У неділю +5°...+15°, дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +12°. У неділю дощ, вночі +3°, вдень +9°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +9°, вдень +17°. У неділю очікуються опади, вночі +8°, вдень до +15°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +17°. У неділю температура вдень +18°, пройде дощ.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +16°, можливий дощ, температура повітря +7° ...+14°.

Читайте також В Одесі потоп через сильну зливу, на дорогах кілометрові затори (фото, відео)

У Затоці в суботу без опадів, вдень до +17°, у неділю очікується дощ, температура +12° ...+16°.

У Бердянську в суботу без опадів, температура до +16°. У неділю температура до +18°, хмарно з проясненнями.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.