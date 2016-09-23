На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на вихідних пройдуть дощі

13:00, 23 вересня 2016
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На дорогах України 23-25 вересня температура підніметься до +20°, на вихідних місцями пройдуть дощі.

УНИАН
На дорогах України місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +15°. Завтра на цьому маршруті невелика хмарність, температура +16°...+19°. У неділю місцями пройдуть дощі, до +19°.

На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, на заході температура до +20° (карта)

На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура в дорозі +12°... +18°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +19°. У неділю по цьому маршруту місцями очікуються опади, температура в дорозі +12°... +18°.

На трасі Київ - Харків сьогодні опадів не очікується. Температура в дорозі +13°... +14°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +13°... +17°. У неділю без опадів, до +19°.

На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +13°...+19°. Завтра по цьому маршруту очікується невелика хмарність. У неділю без опадів, до +19°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +13°... +17°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю в Житомирській області пройде дощ, температура до 20 градусів тепла.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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