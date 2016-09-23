На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на вихідних пройдуть дощі
На дорогах України 23-25 вересня температура підніметься до +20°, на вихідних місцями пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +15°. Завтра на цьому маршруті невелика хмарність, температура +16°...+19°. У неділю місцями пройдуть дощі, до +19°.
На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, на заході температура до +20° (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура в дорозі +12°... +18°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +19°. У неділю по цьому маршруту місцями очікуються опади, температура в дорозі +12°... +18°.
На трасі Київ - Харків сьогодні опадів не очікується. Температура в дорозі +13°... +14°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +13°... +17°. У неділю без опадів, до +19°.
На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +13°...+19°. Завтра по цьому маршруту очікується невелика хмарність. У неділю без опадів, до +19°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +13°... +17°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю в Житомирській області пройде дощ, температура до 20 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+30°... +17°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+25°... +14°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°