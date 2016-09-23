У багатьох областях України вночі 24 вересня очікуються заморозки 0-3°.

Вночі 24 вересня в Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході вдень до +17° (карта)

"За прогнозами Укргідрометцентру, вночі 24 вересня у Сумській, Харківській, Луганській, Полтавській, Кіровоградській областях на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних на заході України температура підніметься до +20°, місцями пройдуть дощі.