Вночі 24 вересня в Україні очікуються заморозки

13:33, 23 вересня 2016
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У багатьох областях України вночі 24 вересня очікуються заморозки 0-3°.

moldova24.net
Вночі 24 вересня в Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході вдень до +17° (карта)

"За прогнозами Укргідрометцентру, вночі 24 вересня у Сумській, Харківській, Луганській, Полтавській, Кіровоградській областях на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних на заході України температура підніметься до +20°, місцями пройдуть дощі.

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