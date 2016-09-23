Протягом 23-24 вересня в Україні місцями очікується пожежна небезпека 5 класу.

У центрі України очікується надзвичайна пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 23 вересня у більшості районів Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Вінницької, Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей утримається надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

24 вересня пожежна небезпека 5 класу збережеться у більшості районів Сумської, Вінницької, Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей.

Нагадаємо, у багатьох областях України вночі 24 вересня очікуються заморозки 0-3°.