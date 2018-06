Руйнівний торнадо пройшов у штаті Юта (фото)

Про це повідомляє The Weather Channel.

Торнадо пройшов у місті Вашингтон-Терас близько 15:30 за місцевим часом. Вітер повністю зруйнував один будинок та пошкодив ще кілька будівель.

Також були повалені лінії електропередач, через що в Юті 37 тис. користувачів залишилися без електроенергії.

Інформації про постраждалих не надходило.

Over the Rainbow tornado damage in Washington Terrace pic.twitter.com/WelDYBJeWX

Widespread damage reported in Davis County from a tornado this afternoon. Live coverage on @Fox13 News Live at 5. pic.twitter.com/cbJdErp534