Руйнівний торнадо пройшов у штаті Юта (фото)
У четвер, 22 вересня, в американському штаті Юта пройшов руйнівний торнадо.
Про це повідомляє The Weather Channel.
На сході Грузії пройшов буревій
Торнадо пройшов у місті Вашингтон-Терас близько 15:30 за місцевим часом. Вітер повністю зруйнував один будинок та пошкодив ще кілька будівель.
Також були повалені лінії електропередач, через що в Юті 37 тис. користувачів залишилися без електроенергії.
Інформації про постраждалих не надходило.
Over the Rainbow tornado damage in Washington Terrace pic.twitter.com/WelDYBJeWX— Benjamin Zack (@SE_BenjaminZack) September 22, 2016
Widespread damage reported in Davis County from a tornado this afternoon. Live coverage on @Fox13 News Live at 5. pic.twitter.com/cbJdErp534— Marc Sternfield (@msternfield) September 22, 2016
Як повідомляв УНІАН, на півдні округу Бревард (штат Флорида, США) вночі 14 вересня пронісся торнадо. Швидкість вітру досягала 88 км/год, у місті Мелборн випало більше 11 см опадів.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+27°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+28°... +15°
-
Луганськ+28°... +14°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+25°... +16°
-
Миколаїв+30°... +17°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+26°... +16°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+25°... +14°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+26°... +15°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +16°
-
Чернігів+28°... +16°
-
Чернівці+23°... +17°