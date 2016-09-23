Руйнівний торнадо пройшов у штаті Юта (фото)

16:10, 23 вересня 2016
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У четвер, 22 вересня, в американському штаті Юта пройшов руйнівний торнадо.

twitter.com @shootinnewz
Руйнівний торнадо пройшов в Юті / twitter.com @shootinnewz

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Торнадо пройшов у місті Вашингтон-Терас близько 15:30 за місцевим часом. Вітер повністю зруйнував один будинок та пошкодив ще кілька будівель.

Також були повалені лінії електропередач, через що в Юті 37 тис. користувачів залишилися без електроенергії.

Інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомляв УНІАН, на півдні округу Бревард (штат Флорида, США) вночі 14 вересня пронісся торнадо. Швидкість вітру досягала 88 км/год, у місті Мелборн випало більше 11 см опадів.

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