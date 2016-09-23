Руйнівний торнадо пройшов у штаті Юта (фото)

У четвер, 22 вересня, в американському штаті Юта пройшов руйнівний торнадо.

Руйнівний торнадо пройшов в Юті / twitter.com @shootinnewz

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Торнадо пройшов у місті Вашингтон-Терас близько 15:30 за місцевим часом. Вітер повністю зруйнував один будинок та пошкодив ще кілька будівель.

Також були повалені лінії електропередач, через що в Юті 37 тис. користувачів залишилися без електроенергії.

Інформації про постраждалих не надходило.

Over the Rainbow tornado damage in Washington Terrace pic.twitter.com/WelDYBJeWX — Benjamin Zack (@SE_BenjaminZack) September 22, 2016

Widespread damage reported in Davis County from a tornado this afternoon. Live coverage on @Fox13 News Live at 5. pic.twitter.com/cbJdErp534 — Marc Sternfield (@msternfield) September 22, 2016

Як повідомляв УНІАН, на півдні округу Бревард (штат Флорида, США) вночі 14 вересня пронісся торнадо. Швидкість вітру досягала 88 км/год, у місті Мелборн випало більше 11 см опадів.