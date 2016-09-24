Україною прокотився землетрус, епіцентр якого був у Румунії

02:58, 24 вересня 2016
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У Румунії близько другої ночі 24 вересня стався землетрус магнітудою 5,6 бали.

Flickr/ Matt Katzenberger
У Румунії стався землетрус, поштовхи відчувалися в Україні / Flickr/ Matt Katzenberger

Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 153 км на північ від Бухареста. Осередок землетрусу залягав на глибині 94 км.

Даних про жертви або руйнування немає.

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Поштовхи відчували мешканці Києва, Броварів, Кропивницького, Одесі, Вінниці, Чернівців та інших міст.

"Шахнувся від стукоту в кімнаті. Звук від шафи. Двері купе гуляють в різні боки! Потім розумію, що гуляє в різні боки вся кімната. Легко так, невимушено. Потім доходить - землетрус!", - пише у Facebook кореспондент ТСН Іван Гребенюк.

Жителі Одеси відчули підземні поштовхи о 2:13. У будинках трясло меблі і хиталися люстри, пише "Первый городской".

У Києві підземні поштовхи відчули практично у всіх районах.

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