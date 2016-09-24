Землетрус в Україні: підземні поштовхи, що докотилися з Румунії, зафіксували на відео

11:03, 24 вересня 2016
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Українці в мережі публікують відео землетрусу, який стався в ніч на 24 вересня.

Скриншот видео
Скріншот відео

Як повідомляв УНІАН, за даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 153 км на північ від Бухареста (Румунія). Осередок землетрусу залягав на глибині 94 км.

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Поштовхи відчули жителі Києва, Броварів, Кропивницького, Одеси, Вінниці, Чернівців та інших міст.

Даних про жертв або руйнування немає.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

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