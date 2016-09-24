У неділю до України прийдуть осінні дощі та слабкий туман
Завтра, 25 вересня, на більшій частині території України утримується дощова погода.
Про це повідомляє Український гідрометцентр в Facebook.
Вдень у східних та Одеській областях помірний дощ, в Луганській області місцями сильний дощ; в західній в південній частині подекуди грози.
Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, на заході температура до +20° (карта)
Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 13-18°, на Закарпатті та крайньому півдні країни місцями 20°.
У Карпатах невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.
У Києві в неділю невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.
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