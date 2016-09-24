У неділю до України прийдуть осінні дощі та слабкий туман

23:22, 24 вересня 2016
1671
0

Завтра, 25 вересня, на більшій частині території України утримується дощова погода.

УНИАН
На завтра синоптики прогнозують в Україні дощову погоду / Фото УНІАН

Про це повідомляє Український гідрометцентр в Facebook.

Вдень у східних та Одеській областях помірний дощ, в Луганській області місцями сильний дощ; в західній в південній частині подекуди грози.

Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, на заході температура до +20° (карта)

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 13-18°, на Закарпатті та крайньому півдні країни місцями 20°.

У Карпатах невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

У Києві в неділю невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
69 %
756 мм
2.2 м/с
22 %
Стрічка новин