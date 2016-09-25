У Таїланді через нашестя отруйних фізалій закривають пляжі

15:36, 25 вересня 2016
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Отрута цих морських мешканців може бути смертельно небезпечною для людини.

REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Керівництво національного парку Сиринарт закрило для купання три пляжі на популярному серед туристів острові Пхукет у Таїланді через нашестя фізалій, отрута яких може бути смертельно небезпечною для людини.

Як повідомляє телеканал Thai PBS, купання заборонено на таких пляжах острова як Найтон, Най-Янг і Лаян, на території яких були помічені фізалії. Ці морські мешканці, що зовні нагадують медузу, широко відомі під назвою португальський військовий кораблик. Їх колонії переміщуються у світовому океані течіями і вітрами.

Раніше також повідомлялося, що біля узбережжя Пхукета були помічені отруйні кубомедузи.

Як пише ТАСС, 18 вересня дворічний росіянин був госпіталізований на острові Самуї на півдні Таїланду після опіку небезпечної для людини кубомедузи. Дитина отримала сильний опік і втратила свідомість під час купання.

Минулого року від опіку кубомедузи на острові Самуї померла 26-річна туристка з Німеччини.

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