На півдні України сьогодні вдень до +19°, у центрі та на сході пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 26 вересня на півдні України вдень до +19°, у центрі та на сході синоптики обіцяють дощі.

У більшості областей сьогодні без опадів / flickr.com Tony Morugin

У столиці без опадів, удень +15°. Вітер північний, до 5.8 м/с.

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У Львові 26 вересня малохмарно, температура повітря вдень +13°. Вітер північно-східний, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +13°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок малохмарно. Температура +14°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +19°, вітер північний, до 5.7 м/с.

На півдні України сьогодні вдень до +19° / УНІАН

У Харкові дощ. Температура до +14°, вітер північний, помірний.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +18°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +15°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 6.3 м/с.

У Краматорську в понеділок злива, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

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