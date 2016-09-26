На півдні України сьогодні вдень до +19°, у центрі та на сході пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 26 вересня на півдні України вдень до +19°, у центрі та на сході синоптики обіцяють дощі.
У столиці без опадів, удень +15°. Вітер північний, до 5.8 м/с.
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У Львові 26 вересня малохмарно, температура повітря вдень +13°. Вітер північно-східний, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +13°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок малохмарно. Температура +14°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +19°, вітер північний, до 5.7 м/с.
У Харкові дощ. Температура до +14°, вітер північний, помірний.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +18°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.
У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +15°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 6.3 м/с.
У Краматорську в понеділок злива, вдень +12°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
В індійському місті Дахану за добу випала рекордна кількість опадів
У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+24°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+29°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+25°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°