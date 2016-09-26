У Києві сьогодні до +15°, без опадів

08:30, 26 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 26 вересня, у столиці повітря прогріється до +15°, опадів не очікується.

gloss.ua
Сьогодні в Києві без опадів / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +13°. Вітер північний, до 5.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:51, а зайде у 18:46.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 вересня на півдні України вдень до +19°, у центрі і на сході синоптики обіцяють дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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