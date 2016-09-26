У результаті повені в Індії загинули 11 людей

09:37, 26 вересня 2016
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У результаті повені в індійському штаті Телангана загинули 11 осіб.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє The Indian Express.

У результаті повеней у Нігерії загинули 29 людей

Від удару стихії постраждали округи Варангал і Медак. В останньому жертвами сильних злив стали вісім осіб.

Головний міністр штату Чандрасекара Рав скасував заплановане на 27 вересня засідання Кабінету міністрів. Він доручив міністрам взаємодіяти з місцевою владою для врегулювання ситуації та евакуації людей з низинних районів штату.

Нагадаємо, у місті Дахану (Індія) за добу випало 529 мм опадів, що стало найвищим показником за останні 58 років.

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