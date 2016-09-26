Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, на вихідних очікується потепління
Цього тижня в Україні практично без опадів, на вихідних у західних областях потеплішає до +25°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок у центральних і східних областях пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +19°.
У вівторок, 27 вересня, в Україні очікується малохмарна погода, на сході опади. Температура вдень +13°...+18°.
На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на вихідних пройдуть дощі
У середу, 28 вересня, в Україні без опадів. Температура вночі +5°...12°, вдень до +19°.
У четвер місцями пройдуть дощі, вночі +3°до 13°, вдень до +22°.
У п'ятницю в Україні малохмарно. Прогнозована температура повітря по країні вдень +8°...+14°.
У суботу, практично по всій країні без опадів. Температура вночі +8°до 13°, вдень до +25°.
У неділю в Україні сонячно і без опадів, температура вночі +7°...+13°, вдень до +24°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +17°
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Запоріжжя+30°... +16°
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Івано-Франківськ+24°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+28°... +15°
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Луганськ+29°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+24°... +14°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+23°... +17°