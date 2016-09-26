Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, на вихідних очікується потепління

10:29, 26 вересня 2016
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Цього тижня в Україні практично без опадів, на вихідних у західних областях потеплішає до +25°.

sunny7.ua
Цього тижня в країні практично без опадів / sunny7.ua

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок у центральних і східних областях пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +19°.

У вівторок, 27 вересня, в Україні очікується малохмарна погода, на сході опади. Температура вдень +13°...+18°.

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на вихідних пройдуть дощі

У середу, 28 вересня, в Україні без опадів. Температура вночі +5°...12°, вдень до +19°.

У четвер місцями пройдуть дощі, вночі +3°до 13°, вдень до +22°.

У п'ятницю в Україні малохмарно. Прогнозована температура повітря по країні вдень +8°...+14°.

У суботу, практично по всій країні без опадів. Температура вночі +8°до 13°, вдень до +25°.

У неділю в Україні сонячно і без опадів, температура вночі +7°...+13°, вдень до +24°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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