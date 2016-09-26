Бабиного літа не буде: на Україну насувається рання зима

11:23, 26 вересня 2016
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Зима в Україні буде ранньою, а сильні морози прийдуть уже в листопаді.

УНИАН
За прогнозом народного синоптика, зима в Україні буде ранньою / УНІАН

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає ТСН.

На півдні України сьогодні вдень до +19°, у центрі та на сході пройдуть дощі (карта)

За словами Горбаня, 11-12 градусні морози будуть вже в листопаді. Уся зима буде морозною, аж до кінця березня. Такі люті холоди бувають раз на 32 роки.

Тим, хто живе в приватних обійстях, радять запасатися дровами. А досі неутеплені будинки - утеплити, бо опалювальний сезон обіцяє бути затяжним.

Нагадаємо, цього тижня в Україні практично без опадів, на вихідних у західних областях потеплішає до +25°.

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