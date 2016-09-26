Жителів України попереджають про заморозки 27-29 вересня

Вночі 27-29 вересня в багатьох областях України заморозки 0-3°.

Жителів України попереджають про заморозки 27-28 вересня / getbg.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вночі 27-28 вересня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях, 29 вересня у Харківській, Луганській, Донецькій областях на поверхні ґрунту, в Карпатах і у повітрі місцями заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, зима в Україні буде ранньою, а сильні морози прийдуть уже в листопаді.